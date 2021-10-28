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Спорт

А як же реванш із Джошуа? Усик замислився про завершення кар'єри

15:52 28 жовтня 2021
Олександр Усик

34-річний непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик після того, як відібрав чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у британця Ентоні Джошуа, заговорив і про завершення професійної кар'єри.

На щастя, приймати поспішне рішення та відмовлятися від реваншу з Ей Джеєм, а також від подальших боїв, у тому числі об'єднавчих, наш співвітчизник поки що не збирається.

«Я постійно дякую Богу за все, що він дав мені у цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, по правді, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки не прийняв, але план є», — зазначив Усик в інтерв'ю британському виданню The Daily Mail.

Додамо, що уродженець Сімферополя почав займатися боксом у 2002-му, у 15-річному віці. Уже за шість років Олександр став чемпіоном Європи, ще за три — чемпіоном світу, а 2012-го завоював «золото» Олімпійських ігор у Лондоні. На професійному ринзі дебютував у січні 2013-го, провівши з того часу 19 боїв, 13 із яких завершив достроково. За цей час став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а також завоював чотири чемпіонські пояси у суперважкій категорії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик засумнівався в заслугах Тайсона Ф'юрі.

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