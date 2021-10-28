Вартісний новачок «Динамо» розповів, як перебував на межі життя та смерті

22-річний бразильський фланговий півзахисник Вітіньо, за якого київське «Динамо» заплатило «Атлетіко Паранаенсе» 5,5 млн євро, поділився не найприємнішою історією зі свого життя.

Зокрема, футболіст розповів про те, як мало не помер від звичайної бактеріальної інфекції, через яку не грав у футбол упродовж п'яти місяців. «Просто підстригав нігті та заніс цю заразу. Ще б трохи, і, можливо, зараз я би з вами вже не розмовляв. Але, дякувати Богу, тепер я тут та втілюю свої мрії. Преса писала правду — так і було. Я справді міг померти. Я провів у реанімації три дні, перебуваючи десь між життям та смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи. Якби не Бог, мене сьогодні тут не було б», — розповів Вітіньо в інтерв'ю сайту SportArena.

Зазначимо, що за свою нетривалу професійну кар'єру Вітіньо вже встиг у складі «Атлетіко Паранаєнсе» виграти Кубок Бразилії та тричі поспіль ставав чемпіоном штату Парана. Після переходу до «Динамо» півзахисник провів за київський клуб 8 матчів, забитими м'ячами поки що не відзначався.

«Йому ще потрібен час. До цього часу він грав у чемпіонаті Бразилії із співвітчизниками. І зараз йому важко переходити з бразильського чемпіонату в український, де високі швидкості, і поруч немає шість-сім співвітчизників, які думають так само, як і він. Тож має минути час, щоб він порозумівся зі своїми новими партнерами, зрозумів той футбол, у який він має грати, як він має діяти в різних ситуаціях. У мене в цьому плані є досвід та терпіння, оскільки з бразильцями, які приїжджали свого часу до „Шахтаря“, були такі ж самі проблеми. Але вони — Марлос, Ісмаїлі, Алан Патрік — зростали разом, і фактично я створив той футбол, який вони демонструють зараз у „Шахтарі“. Вітіньо же має зростати та прогресувати через тренування та матчі з партнерами-українцями. Це складніше. Я задоволений його грою. У нього є якості, які дозволять йому грати за нас ще краще. Якщо ви пам’ятаєте, в першій грі він в першому ж епізоді після появи на полі пропустив м'яча під ногою і випустив в аут. У другій — підслизнувся та впав під час прийому м’яча. Тому поки йому заважають емоції, і потрібен час, щоб відчути впевненість. У мене є терпіння, і я чекатиму, поки він буде готовий», — так прокоментував гру бразильця в перших матчах за «біло-синіх» головний тренер команди Мірча Луческу .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло за порожніх трибун у гостях «Маріуполь» та вийшло до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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