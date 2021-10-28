Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком: коли чекати поповнення

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Кріштіану Роналду, який показав свою «ранкову необхідність», та його наречена Джорджина Родрігес, яка приваблює пікантними знімками, очікують на поповнення.

Футболіст та красуня-модель уже виховують чотирьох дітей — 11-річного Кріштіану-молодшого, а також чотирирічних двійнят Матео та Єву, яких португальцю народили сурогатні матері, а також трирічну спільну доньку Алану Мартіну. Але зупинятися на цьому, зважаючи на все, не збираються.

Кріштіану та Джорджина виховують уже чотирьох дітей

Як стверджує видання Hola, 27-річна Джорджина перебуває на 12-му тижні вагітності. Відповідно, появи на світ ще однієї дитини Роналду варто очікувати наприкінці червня чи на початку липня наступного року. Можливо, хоч ця новина переконає матір зіркового футболіста, яка виступає категорично проти весілля її сина з красунею, вважаючи, що дівчині потрібні виключно гроші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду з родиною залишив особняк у Манчестері через близьке сусідство з овечою фермою.

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