Першоліговий «Металіст» вибив із Кубка України учасника єврокубків «Колос»: відеоогляди матчів

У четвер, 28 жовтня, у Сумах, Львові та Харкові пройшли ще три матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграло київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

28 жовтня (четвер)

«Альянс» (Липова Долина) — «Львів» — 1:1 (Карноза, 19 — Бусько, 13). Серія пенальті — 2:3.

Команди обмінялися забитими м'ячами в середині першого тайму, після чого відклали з'ясування переможця до серії пенальті. А там уже футболісти обох команд проявили себе не з найкращого боку — номінальні господарі не змогли реалізувати три свої спроби, а львів'яни не забили два 11-метрові та пройшли до чвертьфіналу.

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 у додатковий час (Шахаб, 100, 110).

Господарі могли вигравати в основний час, коли після удару Мисика та сейву Мацапури луганчан урятувала стійка. А ось в екстра-таймах успіх уже посміхнувся гостям — спочатку іранський форвард Шахаб точно пробив у дальній кут від лівого краю штрафного майданчика, а потім він же з гострого кута пробив між ніг воротарю, оформивши «дубль» у матчі.

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Мизюк, 19).

Цей матч очікувався з особливим інтересом. Лідер першої ліги, який прагне вийти до елітного вітчизняного дивізіону, приймав «Колос» із Ковалівки, який у нинішньому сезоні стартував у Лізі конференцій, а от у чемпіонаті справи складаються не найкращим чином. У результаті ковалівці «пожертвували» кубковим турніром — єдиний гол у матчі «Металіст» забив у середині першого тайму, після чого втримав свою мінімальну перевагу.

27 жовтня (середа)

«Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3 (Фернандо, 64, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 81).

«Шахтар»: П'ятов, Конопля (Додо, 59), Вітао, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), Бондаренко, Маркос Антоніо, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Судаков, Фернандо (Дентіньо, 69)).

«Маріуполь» — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 36).

«Динамо»: Бойко, Тимчик, Забарний, Шабанов, Караваєв, Сидорчук (Кендзера, 77), Шапаренко (Шепелєв, 46), Лєднєв (Гармаш, 68), Антюх (Вітіньо, 68), Вербич, Шкурін (Рамірес, 46) .

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:3 (Сергійчук, 90+3, з пенальті — Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83). На 71-й хвилині вилучений Дахновський («Верес»).

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 2:5 (Криськів, 63, Ременюк, 85 — Мустафаєв, 24, 29, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1).

Таким чином, до чвертьфіналу турніру, матчі якого заплановані на 2 березня 2022-го, вийшли шість представників прем'єр-ліги («Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Ворскла», «Олександрія» та «Львів»), а також харківський «Металіст» із першої ліги. Нагадаємо, що зустріч ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» перенесена на листопад-грудень через спалах коронавірусу в черкаському клубі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський новачок «Динамо» Вітіньо розповів, як перебував на межі життя та смерті .

Фото ФК «Металіст»

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