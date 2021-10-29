26.26 / 26.44 30.44 / 30.76
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Відомий футболіст збірної переніс серцевий напад прямо на полі

11:32 29 жовтня 2021
Рафаель Двамена

Трагедія ледь не сталася в матчі третього раунду Кубка Австрії між «Лінцем» та «Хартбергом».

На 20-й хвилині гри на газон непритомний упав 26-річний нападник господарів Рафаель Двамена. На допомогу футболісту відразу же кинулися медики, і привели його до тями. Як виявилося згодом, форвард «Лінца» переніс серцевий напад, і від плачевних наслідків його врятував імплантований дефібрилятор, який було встановлено ще минулого року.

«Його дефібрилятор спрацював, і лікарі змогли швидко стабілізувати стан гравця. Нам необхідно реалістично оцінити майбутнє та обговорити з лікарями, як діяти далі», — наводять слова представників клубу місцеві ЗМІ.

У підсумку матч між «Лінцем» та «Хартбергом» вирішили перервати та перенесли на 2 листопада.

Зазначимо, що Двамена перейшов до «Лінца» з датського «Вейле» перед стартом цього сезону. Щоправда, через травму Рафаель зміг дебютувати за свій новий клуб лише на початку жовтня і з того часу провів три матчі. Також нападник є гравцем збірної Гани, у восьми матчах за яку забив два м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що данець Крістіан Еріксен, який пережив клінічну смерть, зможе грати у футбол.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

гороскоп

Китайський гороскоп: на кого з українців чекають багатство та успіх у листопаді

пенсіонери

Перехід на пенсію батька: чи можна замість мінімалки у 2670 грн отримувати виплати померлого інваліда війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.