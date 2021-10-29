Відомий футболіст збірної переніс серцевий напад прямо на полі
Трагедія ледь не сталася в матчі третього раунду Кубка Австрії між «Лінцем» та «Хартбергом».
На 20-й хвилині гри на газон непритомний упав 26-річний нападник господарів Рафаель Двамена. На допомогу футболісту відразу же кинулися медики, і привели його до тями. Як виявилося згодом, форвард «Лінца» переніс серцевий напад, і від плачевних наслідків його врятував імплантований дефібрилятор, який було встановлено ще минулого року.
«Його дефібрилятор спрацював, і лікарі змогли швидко стабілізувати стан гравця. Нам необхідно реалістично оцінити майбутнє та обговорити з лікарями, як діяти далі», — наводять слова представників клубу місцеві ЗМІ.
Good to see @RaphaelDwamena with a smile. Soldier на Ralph. pic.twitter.com/PTsLm4MaVx- Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) October 28, 2021
У підсумку матч між «Лінцем» та «Хартбергом» вирішили перервати та перенесли на 2 листопада.
Зазначимо, що Двамена перейшов до «Лінца» з датського «Вейле» перед стартом цього сезону. Щоправда, через травму Рафаель зміг дебютувати за свій новий клуб лише на початку жовтня і з того часу провів три матчі. Також нападник є гравцем збірної Гани, у восьми матчах за яку забив два м'ячі.
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