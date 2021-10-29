Легенда московського «Спартака» отримав дворічну дискваліфікацію в Казахстані

51-річний російський тренер Андрій Тихонов був дискваліфікований Казахстанською федерацією футболу на два роки за те, що увів футболістів «Астани», яку очолює з жовтня 2020 року, з поля під час виїзного матчу чемпіонату країни проти «Кайрата».

Інцидент стався наприкінці першого тайму, коли гості, незадоволені суддівством, вже поступалися в рахунку — 0:1. Через деякий час гравці «Астани» повернулися на поле, в результаті гра так і завершилася з мінімальною перевагою «Кайрата».

«Ще за тиждень до матчу з «Кайратом» я сказав в інтерв'ю: «Хочеться, щоб суддівство в цьому матчі було чесне, щоб футбол переміг». Спеціально запросив на цей матч голову департаменту суддівства та інспектування Казахстанської федерації футболу іспанця Хуана Фернандеса Маріна. Але в результаті з перших хвилин матчу почали виникати суперечливі моменти, якими наші футболісти були незадоволені. Вони дотерпіли до 41-ї хвилини. А потім стався епізод, після якого хлопці не витримали. Я, до речі, відволікся в цей момент. А потім дивлюся: п'ять людей іде в бік лави. Вони були збуджені.

Я теж у цьому матчі був незадоволений суддівством. Що особливо здивувало, на цей матч призначили суддю, який проводив останній матч у кар'єрі. Мені одразу згадався матч Болгарія — Росія 1997-го року. Його також судив арбітр, котрий після цього завершив кар'єру. Тоді він не дав чотири явні пенальті у ворота суперників. Я не кажу про те, що в нашій грі було щось подібне — непризначені пенальті чи несправедливі червоні картки. Можливо, і ми не дуже добре грали. Але суддя безперечно сприяв тому, щоб матч складався не на нашу користь. Було кілька епізодів, в яких суперники відверто фолили, але суддя щоразу не реагував на них.

Тож частина футболістів психанула. На відео видно, що я махнув іншим гравцям, які залишалися на полі, — попросив підійти до лави. І вже після цього команда вирішила, що треба йти з поля. Тут треба розуміти передісторію. Ми пройшли дуже тяжкий рік. Не всі хочуть, щоб «Астана» стала чемпіоном. При цьому до червня ми взагалі грали без грошей, зарплат. Плюс відбулася зміна керівництва. Звичайно, усе це впливає на гравців, на їхній емоційний стан. Я чудово розумів: ситуація надзвичайна. Але хлопці в той момент були надто розлючені.

Ми пішли у роздягальню. Туди прийшло й керівництво. Поговорили. Через п'ять хвилин хлопці повернулися на поле. Рішення повернутися було спільне. Вирішили дограти. Зрозуміло, що хлопці пішли з поля на емоціях. Це було спонтанне рішення частини гравців. Я взагалі здивований тим, як було ухвалено рішення. Можна було викликати мене, запитати, як усе було, хто приймав рішення. А люди просто подивилися відео та дискваліфікували мене на два роки. Я дуже розчарований цією ситуацією", — розповів свою позицію Тихонов, який є восьмиразовим чемпіоном Росії у складі «Спартака» та визнаний найкращим гравцем десятиліття московського клубу в період 1997−2006 рр., у коментарі Sport24.

Андрій Тихонов вів "Астану" до чемпіонства цього сезону

Також відреагували на вердикт федерації й у керівництві «Астани». «Ми повністю приймаємо відповідальність за інцидент. Найближчим часом клубом будуть розглянуті та вжиті заходи щодо цього інциденту. Клуб вважає рішення контрольно-дисциплінарного комітету у вигляді покарання терміном дискваліфікації у 24 місяці щодо головного тренера команди Тихонова А.В. занадто суворим», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Додамо, що після цієї поразки «Астана» опустилася на друге місце в турнірній таблиці, відстаючи на два очки від «Тобола». В останньому турі чемпіонату, матчі якого пройдуть 30 жовтня, «Астана» прийме на своєму полі одного з аутсайдерів «Туран», а «Тобол» зіграє на виїзді з «Акжайїком».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президента донецького «Олімпіка» Владислава Гельзіна дискваліфікували на п'ять років.

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