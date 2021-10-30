19-річна українка Костюк вибила з турніру в Румунії чемпіонку US Open: відеоогляд матчу

Українська тенісистка Марта Костюк (55-а позиція у світовому рейтингу WTA), яка пережила особисту трагедію, продовжує успішний виступ на турнірі WTA 250 Transylvania Open із призовим фондом 235 тисяч доларів, що проходить у румунському місті Клуж-Напока.

Наша 19-річна співвітчизниця зустрічалася у чвертьфіналі з чинною переможницею US Open британкою Еммою Радукану (23-тя), яка на рік молодша за Марту, і рівно за годину обіграла суперницю у двох сетах — 6:2, 6:1. Гарантувавши собі 10 100 доларів призових «брудними», киянка побореться за вихід до фіналу з екс-першою ракеткою світу румункою Симоною Халеп (18-та), якій менше місяця тому поступилася в Індіан-Уеллсі.

«Не знаю, як я виграла цей перший гейм. Радукану вела 40−15 на подачі. Думаю, тут усе почалося. Я виграла цей гейм і в мене з'явилася впевненість, що не програю цей матч. Десь у п'ятому геймі я зрозуміла, як треба грати з нею. Сьогодні це була правильно тактика, у наступному матчі не обов'язково, що вона буде робочою, але у сьогоднішньому матчі вона була ефективною. Я намагалася повернути якнайбільше м'ячів на її бік. Виявляється, що ми з Радукану двічі грали, будучи юніорами, кожна оформила по перемозі, але це було так давно, що я й не пам'ятаю, яким був той матч, який я виграла. Щодо майбутнього півфіналу проти Симони Халеп, то мені подобається з нею грати. Симона — дуже приємна людина, незалежно від результату, для мене це буде чудовий досвід. Я би хотіла цього разу поборотися з усіх сил, бо у нашому першому матчі в Індіан-Уеллсі боротьбу я зуміла нав'язати лише в першому сеті», — поділилася своїми емоціями Марта після переможного матчу.

На жаль, ще дві наші співвітчизниці не змогли подолати чвертьфінальний бар'єр у Клуж-Напоці. Леся Цуренко (127-а) поступилася у трисетовому поєдинку шведці Ребеці Петерсон (99-а) — 2:6, 6:3, 3:6, а Ангеліна Калініна (59-а) не змогла нічого протиставити естонці Анетт Контавейт (14-а) — 3:6, 1:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна припинила співпрацю зі своїм багаторічним тренером Ендрю Беттлсом.

Фото Jimmie 48

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