«Об'єднує наші народи»: дворазовий олімпійський чемпіон із Росії захоплюється Усиком

31-річний олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016 з греко-римської боротьби росіянин Роман Власов висловив захоплення спортивними досягненнями та людськими якостями українського чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика.

При цьому титулований спортсмен упевнений, що кримчанин «об'єднує наші народи» — і це незважаючи на війну, в якій уже протягом семи років гинуть люди.

«У мене величезну повагу викликає український боксер Олександр Усік. Його спортивний шлях дуже вражає, це гідна людина. Він прославився не лише як чемпіон, а й тим, що несе правильні цінності й дуже гідно поводиться в житті. Ми не знайомі, але я хотів би з ним зустрітися. Олександр об'єднує наші народи, знає та пам'ятає нашу спільну історію та говорить про неї. І я ставлюся до нього з глибокою повагою. І намагатимуся знайти можливість висловити йому слова подяки та поваги», — зазначив Власов в інтерв'ю виданню «Р-Спорт» .

Нагадаємо, що в бою з Ентоні Джошуа уродженець Сімферополя оригінально відповів на питання «Чий Крим?», яке часто ставлять йому в інтерв'ю. На одній із рукавичок Олександра була написана назва його рідного міста, а на іншій — Ukraine.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик прийняв рішення про завершення кар'єри.

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