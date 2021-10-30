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Спорт

Усик — Джошуа: букмекери назвали фаворита бою-реваншу

18:04 30 жовтня 2021
Усик&nbsp;— Джошуа

Ще не встигли охолонути емоції після сенсаційної перемоги українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа, завдяки якій наш співвітчизник став володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, а фахівці та вболівальники вже на повну обговорюють бій-реванш між боксерами.

Промоутери Усика та Джошуа орієнтуються на березень наступного року, а букмекери тим часом уже «підметушилися» та оприлюднили коефіцієнти на майбутній бій. І варто сказати, що котирування кардинально відрізняються від тих, що були перед першим поєдинком.

Зокрема, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу нашого співвітчизника приймає з коефіцієнтом 1,44, на успіх британця можна поставити за 3,00. А ось нічия у поєдинку малоймовірна — на неї дають аж 21,00.

Додамо, що після поразки від Усика британський боксер звернувся за допомогою до колишнього тренера Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, американця Ронні Шілдса. Проте президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не вірить у те, що Джошуа вдасться взяти реванш, назвавши Ей Джея «боксером із кришталевим підборіддям».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа в нецензурній формі пообіцяв Усику жах у реванші.

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