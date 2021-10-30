«Шахтар» у ювілейному матчі обіграв «Десну»: відеоогляд гри УПЛ

У суботу, 30 жовтня, 13 тур чемпіонату України з футболу продовжився матчем на НСК «Олімпійський» у Києві, в якому «Шахтар» приймав чернігівську «Десну».

Чемпіонат України. 13-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Десна» (Чернігів) — 4:1 (Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 — Безбородько, 23).

«Шахтар»: Трубін, Додо (Конопля, 73), Бондар, Марлон (Кривцов, 74), Ісмаїлі (Матвієнко, 65), Степаненко (Марлос, 65), Майкон, Судаков, Соломон, Тете, Фернандо (Мудрик, 65) .

Донецький «Шахтар» проводив 900-й матч у чемпіонатах незалежної України (за цим показником «гірники» — лідери разом із «Динамо»), і в ювілейному поєдинку досить швидко вийшов уперед. Щоправда, спочатку Судаков, замикаючи простріл Тете, струсонув стійку, але незабаром Соломон таки відкрив рахунок, замкнувши простріл Додо.

Незважаючи на тотальну перевагу номінальних господарів, чернігівцям вдалося зрівняти рахунок, коли найкращий бомбардир «Десни» Безбородько втік лівим флангом від Бондаря й точно пробив у дальній кут, забивши свій уже сьомий м'яч у сезоні та вийшовши на чисте друге місце у списку голеадорів. Ось тільки за три хвилини «гірники» знову були попереду — цього разу Судаков ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив точно у верхній кут.

Ще до перерви команду Олександра Рябоконя врятувала поперечина після прострілу Тете та рикошету від захисника, а у другому таймі протягом двох хвилин підопічним Роберто де Дзербі вдалося зняти всі питання про переможця. Спочатку Тете від правого флангу штрафного майданчика точно пробив у дальній кут, а потім Фернандо з близької відстані замкнув простріл Судакова.

Після цього «гірники» спокійно довели матч до перемоги, хоча до фінального свистка команди не реалізували по одному стовідсотковому моменту. У «Десни» після подачі кутового Цимбалюк пробивав головою, але Маркос Антоніо вибив м'яча з лінії воріт, а у «Шахтаря» не реалізував вихід віч-на-віч Мудрик.

«Маріуполь» — «Динамо» — 2:3 (Мишньов, 4, з пенальті, Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 64), Забарний, Сирота, Караваєв (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелєв, 84), Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 72), Вербич (Гармаш, 64)).

Становище команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Ворскла» — 24 (12);

4. «Зоря» — 23 (12);

5. «Дніпро-1» — 22 (12);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Верес» — 18 (12);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 12 (11);

11. «Колос» — 11 (11);

12. «Минай» — 8 (11);

13. «Інгулець» — 8 (11);

14. «Львів» — 7 (12);

15. «Чорноморець» — 7 (12);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

Також у рамках 13-го туру будуть зіграні такі матчі: «Інгулець» — «Верес» (30 жовтня), «Колос» — «Львів», «Рух» — «Олександрія», «Металіст 1925» — «Зоря» (31 жовтня), «Дніпро-1» — «Минай», «Ворскла» — «Чорноморець» (1 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери бачать «Барселону» явним фаворитом у майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти «Динамо».

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