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Спорт

Блахович — Тейшейра: відео сенсаційного титульного бою UFC

7:58 31 жовтня 2021
Блахович&nbsp;— Тейшейра

Пізно ввечері в суботу, 30 жовтня, в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшов турнір змішаних єдиноборств UFC 267, одним із головних боїв якого став поєдинок за титул чемпіона у напівважкій вазі між поляком Яном Блаховичем (28 перемог, 9 поразок) та бразильцем Гловером Тейшейрою (33 перемоги, 7 поразок).

42-річний південноамериканець зміг створити сенсацію. Незважаючи на те, що явним фаворитом був його суперник, Гловер спромігся у другому раунді провести задушливий прийом та завершити поєдинок достроково. Тим самим Тейшейра завоював перший чемпіонський титул у кар'єрі та став другим найбільш віковим чемпіоном в історії промоушена, поступаючись лише легендарному Ренді Кутюру, який зробив це у 45 років.

У со-головному бою вечора зійшлися росіянин Петр Ян (16 перемог, 2 поразки) та американець Корі Сендхаген (14 перемог, 3 поразки). За підсумками п'яти раундів судді одноголосним рішенням присудили перемогу уродженцю Краснодарського краю, який завоював титул тимчасового чемпіона в найлегшій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометрового бійця ММА Зулузіньо «відключили» одним ляпасом .

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