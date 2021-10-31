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Спорт

Воротар «Шахтаря» П'ятов одягнув 20-кілограмовий костюм та заспівав легендарний хіт у відомому шоу

10:16 31 жовтня 2021
Андрій П&#39;ятов

37-річний голкіпер донецького «Шахтаря» Андрій П'ятов, який провів свій 100-й матч за збірну України, проявив себе у незвичному амплуа.

Футболіст узяв участь у шоу «Маска», яке виходить на українському ТБ. П'ятов з'явився перед зірковими «детективами» в образі Грифона, виконавши нев'янучий хіт гурту Queen «We will rock you». При цьому зробив усе настільки професійно, що ніхто не зміг здогадатися, хто саме ховається за «обладунками» 20-кілограмового костюма.

«Я дійсно ніколи не співав та не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим паче з такими чудовими людьми, мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти, дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися», — поділився своїми емоціями П'ятов після того, як його «викрили».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зі змінником П'ятова у воротах розгромив «Десну» в чемпіонаті України.

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