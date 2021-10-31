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Спорт

Кікбоксер, який «тісно товаришує» з Роналду, програв убивчим нокаутом

16:21 31 жовтня 2021
Бадр Харі&nbsp;— Аркадіуш Вжосек

Справжньою сенсацією завершився головний бій вечора промоушену GLORY з кікбоксингу між 36-річним голландцем марокканського походження Бадром Харі та поляком Аркадіушем Вжосеком.

По ходу поєдинку Харі володів беззаперечною перевагою, тричі відправляючи суперника в нокдаун, але Вжосек щоразу піднімався. А в середині другого раунду поляк ударом із лівої в голову «вирубив» Бадра — голландець ледь зміг піднятися на ноги, при цьому помітно похитуючись.

Додамо, що Бадр Харі відомий не лише своєю вражаючою статистикою в кар'єрі (106 перемог, 17 поразок), а й дружбою із п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» португальцем Криштіану Роналду. Причому настільки тісною, що деякі ЗМІ приписували спортсменам любовні стосунки.

Бадру Харі та Кріштіану Роналду приписували любовні стосунки

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометровий здоровань із ММА Зулузіньо «відключився» після ляпаса.

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