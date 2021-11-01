Златан Ібрагімович забив свій 400-й м'яч у чемпіонатах: відео розкішного удару

40-річний нападник «Мілана» Златан Ібрагімович, який подарував собі на ювілей дорогий Ferrari, став героєм матчу чемпіонату Італії, в якому його команда обіграла на виїзді «Рому» Жозе Моуріньо — 2:1.

Спочатку форвард на 26-й хвилині класним ударом зі штрафного вивів свою команду вперед, а на 57-й заробив пенальті, реалізований Кессі (Рома зусиллями Стефана Ель-Шаараві відіграла один м'яч на 93-й хвилині). При цьому «Мілан» після вилучення з поля Тео Ернандеса з 66-ї хвилини грав у меншості.

Відеоогляд матчу «Рома» — «Мілан» — 1:2

Вже після гри Златану повідомили, що м'яч після його удару зі штрафного летів зі швидкістю 101 км/год. «Хм, зазвичай, він летить швидше. Щонайменше 200 км/год! Мабуть, слабшаю до старості», — пожартував швед.

До речі, точний удар у ворота римлян став для Ібрагімовича ювілейним, 400-м, у національних чемпіонатах (свій перший м'яч нападник провів у шведській першості 30 жовтня 1999-го, а 400-й — 31 жовтня 2021-го). Загалом Златан забив 16 м'ячів за «Мальме», 35 — за «Аякс», 23 — за «Ювентус», 57 — за «Інтер», 16 — за «Барселону», 113 — за «ПСЖ», 17 — за «Манчестер Юнайтед», 52 — за «Лос-Анджелес Гелаксі» та 71 — за «Мілан».

Додамо, що «Мілан» із 31 очком ділить у турнірній таблиці чемпіонату Італії перше місце з «Наполі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович відзначився першим у кар'єрі голом у свої ворота.

Фото Twitter ФК «Мілан»

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