26.22 / 26.42 30.25 / 30.62
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Дружина футболіста збірної України потрапила до лікарні за кордоном

10:11 1 листопада 2021
Христина та Роман Яремчуки

Дружина футболіста «Бенфіки» та збірної України Романа Яремчука Христина, яка влітку разом із чоловіком та сином перебралася з Бельгії до Португалії, потрапила до лікарні «Да Луж» у Лісабоні. Дівчина не стала розкривати подробиць своєї недуги, хоча опублікувала в сторизі Instagram знімок, на якому вона перебуває під крапельницею. «Коли гастротур не вдався», — підписала фото Христина.

Нагадаємо, що Роман Яремчук, який виховує з дружиною 2-річного сина, після переходу з «Гента» до «Бенфіки» видав ударний відрізок, забивши чотири голи. Але вже у семи зустрічах поспіль український форвард залишає поле без результативних дій. Наприклад, в останній грі проти «Ешторіла» (1:1) Романа замінили у перерві.

Роман Яремчук із дружиною та сином

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук забив два м'ячі у ворота «Гімарайнша».

Фото Instagram

560

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

пенсія

Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

бізнес касовий апарат РРО

Оптимізація, наймані співробітники, група оподаткування: для ФОПів посилять правила з 1 січня

Людина біля банкомату

Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.