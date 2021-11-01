Дружина футболіста збірної України потрапила до лікарні за кордоном

Дружина футболіста «Бенфіки» та збірної України Романа Яремчука Христина, яка влітку разом із чоловіком та сином перебралася з Бельгії до Португалії, потрапила до лікарні «Да Луж» у Лісабоні. Дівчина не стала розкривати подробиць своєї недуги, хоча опублікувала в сторизі Instagram знімок, на якому вона перебуває під крапельницею. «Коли гастротур не вдався», — підписала фото Христина.

Нагадаємо, що Роман Яремчук, який виховує з дружиною 2-річного сина, після переходу з «Гента» до «Бенфіки» видав ударний відрізок, забивши чотири голи. Але вже у семи зустрічах поспіль український форвард залишає поле без результативних дій. Наприклад, в останній грі проти «Ешторіла» (1:1) Романа замінили у перерві.

Роман Яремчук із дружиною та сином

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук забив два м'ячі у ворота «Гімарайнша».

Фото Instagram

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