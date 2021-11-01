У чемпіонаті Франції забито приголомшливий гол ударом з 68 метрів: відео чудо-«пострілу»

Нападник «Сент-Етьєна» Вахбі Хазрі забив приголомшливий гол у поєдинку 12-го туру чемпіонату Франції з футболу на полі «Меца» (1:1).

Капітан збірної Тунісу відзначився на стадіоні «Мунісіпал Сейнт-Сімфорьєн» на 16-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів поля. 30-річний Хазрі заволодів м'ячем у власному штрафному майданчику, пройшов уперед і прицільно «вистрілив» із 68 метрів. Як повідомляє Opta, це рекордна дистанція для голу з того моменту, як цей статистичний ресурс став аналізувати лігу 1 (з сезону-2006/2007).

Відеоогляд матчу «Мец» — «Сент-Етьєн» — 1:1

Зазначимо, що «Сент-Етьєн» із 6 очками перебуває на останньому, 20-му, рядку турнірної таблиці чемпіонату Франції, а «Мец» із 7 пунктами йде 19-м.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський забив гол-красень у ворота чемпіона Італії.

Фото Twitter ФК «Сент-Етьєн»

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