Син ексфутболіста збірної України Марлоса засвітився з образливим для Путіна предметом

Анна Паула, дружина футболіста «Шахтаря» Марлоса, який завершив кар'єру в збірній України, опублікувала в Instagram фото свого сина Бернардо.

На знімку 9-річний хлопчик розглядає щойно куплений туалетний папір із зображенням президента Росії Володимира Путіна та образливим для глави держави-агресора написом ПТН ПНХ.

Зазначимо, що Бернардо народився в Україні, коли батько виступав за харківський «Металіст». Останнім часом Марлос-молодший займається футболом в одній зі шкіл Києва. До речі, під час Євро-2020 хлопчик розкритикував гру збірної України проти команди Австрії (0:1) та, зокрема, свого батька.

Що ж до самого гравця «Шахтаря», то цього сезону Марлос зіграв у всіх турнірах 20 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав чотири гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса.

Фото Instagram

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter