Світоліна здивувала новим образом і вперше за чотири роки залишила чільний десяток світового рейтингу

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка здобула «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо, вперше з 2017 року залишила чільний десяток рейтингу WTA, опустившись з 6-ї на 14-ту позицію (3 016 очок). Таке падіння багато в чому пов'язане з тим, що 27-річна одеситка втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, де поступилася австралійці Ешлі Барті. Цього року Еліна на підсумкові змагання, що пройдуть у Мексиці, не пробилася.

До речі, саме Ешлі Барті з 7 701 очком, як і раніше, очолює світовий тенісний рейтинг, випереджаючи білоруску Аріну Соболенко (6 150 очок), чешок Барбору Крейчикову (4 708) та Кароліну Плішкову (4 695), а також іспанку Гарбіньє Мугурусу (4 425).

Щодо інших українок, то Марта Костюк піднялася на п'ять позицій і дебютувала в чільній п'ятдесятці рейтингу (50-а), Ангеліна Калініна повторила особистий рекорд (57-а), Даяна Ястремська втратила 21 рядок (100-а), Леся Цуренко піднялася на 14 місць (113-а), а Катерина Козлова покращила свій показник на три позиції (129-а). У парному рейтингу Надія Кіченок (34-а) та Людмила Кіченок (38-а) зберегли свої позиції.

До речі, Еліна Світоліна, яка заробила за кар'єру 21 мільйон 158 тисяч доларів «брудними», поділилася зі своїми підписниками в Instagram знімками, на яких вона постала у новому яскравому образі. «Люблю пальто-погоду», — написала тенісистка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна оголосила про завершення співпраці зі своїм британським тренером Ендрю Беттлсом.

Фото Instagram

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter