У середу, 3 листопада, на знаменитому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді відбудеться поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Шахтарем» (арбітр — Бенуа Бастьєн із Франції). Нагадаємо, що перша зустріч суперників у Києві завершилася перемогою Королівського клубу з розгромним рахунком 5:0.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ У МАТЧІ «РЕАЛ» — «ШАХТЕР»

У минулі вихідні підопічні Карло Анчелотті та Роберто де Дзербі провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. «Реал» у гостьовій зустрічі чемпіонату Іспанії переміг «Ельче», який з 63-ї хвилини бився в меншості, — 2:1 (Вінісіс, 22, 73 — Пере Мілья, 86) і з відставанням в одне очко і грою в запасі посідає друге місце за «Реал Сосьєдадом».

Відеоогляд матчу «Ельче» — «Реал» — 1:2

У свою чергу, «Шахтар» у домашньому поєдинку УПЛ розгромив «Десну» — 4:1 (Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 — Безбородько, 23) і посідає у турнірній таблиці друге місце із триочковим відставанням від «Динамо».

У прямій трансляції на території України зустріч «Реал» — «Шахтар» покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір зі стадіону «Сантьяго Бернабеу» заплановано на телеканалах «Матч!» та «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група D. 4-й тур

3 листопада (середа)

«Реал» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO, Volia TV, «Матч!», «Матч! Футбол 2»

В іншому поєдинку групи цього ж дня (о 22:00) у Тирасполі змагатимуться «Шериф» та «Інтер».

Положення команд групи D: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили прогнози на поєдинок Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар» .

Фото ФК «Шахтар»

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