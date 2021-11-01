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Спорт

«Барселона» прилетіла до Києва на матч Ліги чемпіонів з «Динамо» без трьох лідерів

19:24 1 листопада 2021
ФК Барселона

Тренерський штаб «Барселони», яку після відставки Рональда Кумана очолив Сержі Бархуан, оголосив заявку на поєдинок Ліги чемпіонів проти «Динамо», який відбудеться 2 листопада на київському «Олімпійському» (початок — о 22:00).

Увечері 1 листопада делегація каталонського гранда прилетіла до аеропорту «Бориспіль». На борту літака не виявилося трьох провідних гравців команди — автора переможного гола в першій зустрічі суперників, центрального захисника Жерара Піке, півзахисника Педрі, трансферна вартість якого оцінюється у 80 млн євро, та форварда Серхіо Агуеро, у якого виникли проблеми з серцем.

Водночас відновилися після травм та готові зіграти у Києві 19-річний талант Ансу Фаті, голандець Френкі де Йонг, уругваєць Рональд Араухо (на фото) та француз Усман Дембеле.

Загалом штаб «Барселони» розраховує в Києві на 23 футболістів.

Нагадаємо, що наставник «Динамо» Мірча Луческу у матчі проти каталонців не зможе розраховувати на флангового захисника Віталія Миколенка, який через травму вибув на два тижні.

Як відомо, в іншому матчі в групі Е цього ж дня (о 22:00) на «Альянц Арені» у Мюнхені зіграють «Баварія» та «Бенфіка».

Положення команд групи Е: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі зустріч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Барселона» .

Фото ФК «Барселона»

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