«Ворскла» вперше з 2016 року зіграла внічию з «Чорноморцем»: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 1 листопада, поєдинками у Дніпрі та Полтаві фінішував черговий тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 13-й тур

1 листопада (понеділок)

«Ворскла» (Полтава) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0.

Молодий колектив із Одеси всіма силами намагається вибратися з підвалів турнірної таблиці. Ось і у видовищному поєдинку на полі одного з лідерів прем'єр-ліги (27 ударів на обидві команди!) підопічні Юрія Мороза дали «Ворсклі» бій і вперше з квітня 2016 року зіграли з полтавцями внічию (після восьми поразок та однієї перемоги). Домашня осічка завадила команді Юрія Максимова обійти «Зорю» та піднятися до призової трійки.

«Дніпро-1» — «Мінай» — 4:0 (Довбик, 9, Гуцуляк, 14, Пихальонок, 30, Русин, 89).

Минулого сезону суперники обмінялися домашніми перемогами. Продовжилася традиція і в поєдинку на «Дніпро Арені», де команда Ігора Йовічевича позбавила гостей із Закарпаття надій на здобуття хоча б одного очка вже в дебюті, коли точними ударами відзначилися Гуцуляк, Довбик (сьомий гол форварда збірної України у сезоні) та Пихальонок. При цьому наставник «Миная» Ігор Леонов вже на 20-й хвилині зустрічі (за рахунку 2:0) замінив голкіпера — замість Данила Кучера на поле вийшов Герман Пеньков.

Втім, довелося виймати м'яч із сітки й резервному воротареві. На 90-й хвилині форвард Русин, який вийшов на заміну, довів рахунок до 4:0, забивши в УПЛ уперше з червня минулого року.

До речі, серія закарпатців без перемог в премʼєр-лізі на полях суперників зросла до непристойних 20 матчів (6 нічиїх та 14 поразок).

31 жовтня (неділя)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 1:6 (Ременюк, 6 — Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Реймонд, 77, Алібеков, 90+2). На 66-й хвилині вилучений Шершень («Металіст 1925»).

«Колос» (Ковалівка) — «Львів» — 0:1 (Романчук, 83).

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:0. На 90+3-й хвилині вилучений Кузик («Рух»).

31 жовтня (субота)

«Маріуполь» — «Динамо» — 2:3 (Мішньов, 4, з пенальті, Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29).

«Шахтар» (Донецьк) — «Десна» (Чернігів) — 4:1 (Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 — Безбородько, 23).

«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 0:0.

Положення команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Зоря» — 26 (13);

3. «Ворскла» — 25 (13);

5. «Дніпро-1» — 25 (13);

6. «Олександрія» — 20 (13);

7. «Верес» — 19 (13);

8. «Металіст 1925» — 19 (13);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (12);

11. «Колос» — 11 (12);

12. «Львів» — 10 (13);

13. «Інгулець» — 9 (12);

14. «Минай» — 8 (12);

15. «Чорноморець» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»); 5 — Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

У 14-му турі прем'єр-ліги зіграють: «Олександрія» — «Металіст 1925» (5 листопада), «Минай» — «Маріуполь», «Динамо» — «Ворскла», «Чорноморець» — «Рух» (6 листопада), «Інгулець» — «Дніпро-1», «Колос» — «Шахтар», «Зоря» — «Верес», «Львів» — «Десна» (7 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Ворскла»

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter