Колишня дружина рекордсмена збірної України за кількістю матчів у її складі (144) Анатолія Тимощука, який з 2017 року працює у тренерському штабі пітерського «Зеніта», Надія Навроцька розповіла, що дорогу колекцію ікон, яка була в їхній родині, колишній чоловік контрабандою вивіз із України до Росії.

— Колекція ікон? Контрабандою в особливо великому розмірі (близько 10 млн євро) Тимощук їх вивіз до Росії, — цитує Надію Навроцьку fanday.net. — Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його помешкання на Крестівському острові.

Тимощук завіз це, начебто, українське надбання до Росії. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України. Але Тимощуку можна — чому ні? В Україні, якщо є бабки та «рішали» за спиною, то можна все — і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила та закони лише для простих людей. А з Донецька теж Тимощук вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні?

У перші роки війни Тимощук отримав навіть якусь грамоту від керівництва «ДНР». Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Колись були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він цього хотів насправді. І наше розлучення тут ні до чого. Туди в Росію вітер йому якось дме сильніше, а він за вітром".

Нагадаємо, що Надія Навроцька та 11-річні доньки-двійнята футболіста Ноа та Міа живуть у Німеччині. А у самого Анатолія Тимощука, який завоював за кар'єру у «Шахтарі», «Зеніті», «Баварії» та «Кайраті» 21 трофей, інша родина у Санкт-Петербурзі.

Анатолій Тимощук з тепер вже колишньою дружиною та доньками

Анатолій з новою дружиною Анастасією Клімовою та її дочкою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня дружина звинуватила Анатолія Тимощука в тому, що в Росії він рекламує шкарпетки.

Фото із соцмереж

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter