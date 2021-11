«Це не крузервейт. Це суперважка вага!»: Усику надіслали до України іменні чемпіонські пояси

Непереможний український боксер Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який сенсаційно переміг у Лондоні колишнього об'єднаного чемпіона суперважкої ваги британця Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), похвалився іменними поясами за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO, які йому доправили до України.

Олександр на своїй сторінці в Instagram показав трофеї, що лежали в багажнику авто, зобразивши захоплення коментарями англійською та російською мовами.

«Listen, guys! It's not cruiserweight, it's heavyweight», — сказав Олександр Усик англійською, що в перекладі означає: «Слухайте, хлопці! Це не крузервейт, це суперважка вага!»

Зазначимо, що пояси чемпіона світу у надважкій вазі повернулися до України вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв бій Тайсону Ф'юрі.

До речі, Усик та Джошуа вже домовилися про проведення матчу-реваншу, в якому британець пообіцяв українцю справжній кошмар. Ймовірно, бій відбудеться в березні 2022 року.

«Життя не особливо змінилося після перемоги над Джошуа, — заявив Олександр Усик в інтерв'ю badlefthook.com. — Так, це був величезний крок у моїй кар'єрі, але попереду ще багато чого.

Битва з британцем була не такою простою, як деякі люди вважають. Відчуваю це через одностайне рішення суддів. Бій був видатним, Джошуа — чудовий боксер.

На даний момент я чекаю лише реваншу з Ентоні. Але загалом Ф'юрі — ще один чудовий британський боєць, з яким я хотів би битися. Я не люблю передбачати результати, але знаю, якщо це станеться, то це буде ще один неймовірний бій".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик купив собі дорогий позашляховик на шести колесах.

