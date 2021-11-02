У вівторок, 2 листопада, на столичному «Олімпійському» у присутності не більше 34 тисяч уболівальників відбудеться матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та каталонською «Барселоною» (початок — о 22:00; арбітр — Овідіу Хацеган з Румунії). Нагадаємо, що перша зустріч суперників на «Камп Ноу» завершилася перемогою господарів поля — 1:0.

Як відомо, після відставки Рональда Кумана «Барса» прибула до столиці України з виконувачем обов'язків головного тренера Сержі Бархуаном, який грав у складі каталонців проти «біло-синіх» у двох провальних для його команди матчах Ліги чемпіонів 1997-го (0:3 — у Києві, 0:4 — у Барселоні) і у другому поєдинку був вилучений з поля. До речі, найближчим часом «Барселону» може очолити легенда клубу Хаві, який успішно тренує катарський «Аль-Садд».

Гості з Піренейського півострова прилетіли до Києва без центрального захисника Жерара Піке, півзахисника Педрі, трансферна вартість якого оцінюється у 80 млн євро, і форварда Серхіо Агуеро, який через проблеми з серцем вибув з ладу як мінімум на три місяці. Водночас відновилися після травм та готові зіграти на «Олімпійському» 19-річний талант Ансу Фаті, голандець Френкі де Йонг, уругваєць Рональд Араухо та француз Усман Дембеле.

У свою чергу, наставник «біло-синіх» Мірча Луческу, окрім Дениса Попова, Владислава Кулача та Артема Бесєдіна, у котрих давно проблеми зі здоровʼям, не зможе розраховувати на Віталія Миколенка, який вибув з ладу на два тижні.

Відео голів у поєдинку «Динамо» — «Барселона» в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

В іншому матчі у групі Е на «Альянц Арені» у Мюнхені зіграють «Баварія» та «Бенфіка».

Положення команд: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар».

Фото uefa.com

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