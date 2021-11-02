У четвер, 4 листопада, луганська «Зоря» на «Славутич-Арені» у Запоріжжі проведе в присутності уболівальників поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА (вартість квитків на гру — 150 та 300 гривень; арбітр — Петрі Вільянен з Фінляндії). Нагадаємо, що в першій зустрічі суперників підопічні Віктора Скрипника обіграли команду Стойчо Младенова у Софії — 1:0, перед цим програвши «Буде-Глімт» (1:3) та «Ромі» (0:3).

Минулими вихідними суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Зоря» в гостях відсвяткувала розгромний успіх у матчі чемпіонату України проти «Металіста 1925» — 6:1 (Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Реймонд, 77, Алібеков, 90+2 — Ременюк, 6; на 66-й хвилині у харків'ян вилучений Шершень) і з 26 очками посідає у турнірній таблиці третє місце.

Відеоогляд матчу «Металіст 1925» — «Зоря» — 1:6

У свою чергу, ЦСКА в рамках чемпіонату Болгарії програв на своєму полі пловдивському «Локомотиву» з ексгравцем «Маріуполя» Олексієм Биковим у складі — 1:3 (Баї, 84 — Мінчев, 48, 55, 66) та опустився в турнірній таблиці на третю позицію.

Відеоогляд матчу ЦСКА — «Локомотив» — 1:3

Додамо, що безвиграшна гостьова серія команди з Софії у єврокубках становить 7 поєдинків (4 нічиї та 3 поразки).

Букмекери у майбутньому матчі бачать фаворитом «Зорю». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу луганчан приймає з коефіцієнтом 2,12, на нічию — 3,50, на виграш володаря Кубка Болгарії — 3,55.

У прямій трансляції зустріч «Зоря» — ЦСКА на території України покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Ліга конференцій. 4-й тур. Група С

4 листопада (четвер)

«Зоря» — ЦСКА 19:45 MEGOGO, Volia TV

«Рома» — «Буде Глімт» 22:00 MEGOGO, Volia TV

Становище команд у групі С: 1. «Буде-Глімт» — 7 очок; 2. «Рома» — 6; 3. «Зоря» — 3; 4. ЦСКА — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Зорі» Сергій Булеца потрапив до резервного списку збірної України перед матчами з болгарами та боснійцями.

Фото ФК ЦСКА

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