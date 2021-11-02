Скандальний Антоніо Конте очолив колишній клуб Сергія Реброва з величезною зарплатнею

Колишній клуб Сергія Реброва англійський «Тоттенхем», який посідає в АПЛ лише дев'яте місце, офіційно оголосив про призначення новим головним тренером команди екснаставника «Челсі», «Ювентуса», «Інтера» та збірної Італії Антоніо Конте, з яким підписано контракт до літа 2023-го з можливістю автоматичного продовження (у травні 2021-го фахівець несподівано розлучився з «Інтером»).

Біля керма «шпор» 52-річний італієць змінив португальського фахівця Нуну Ешпіріту Санту, який очолював «Тоттенхем» лише 124 дні і провів із командою лише 17 матчів (9 перемог, 7 поразок та 1 нічия).

«Я дуже радий повернутися до тренерської роботи і зробити це в клубі прем'єр-ліги, який має амбіції знову стати головною дійовою особою, - цитує Антоніо Конте прес-служба лондонського клубу. - «Тоттенхем» має сучасне обладнання та один із найкращих стадіонів у світі.

Я не можу дочекатися, щоб почати працювати, щоб передати команді та вболівальникам ту пристрасть, менталітет та рішучість, які завжди вирізняли мене як гравця та як тренера.

Минулого літа наш союз не відбувся, тому що закінчення моїх стосунків з «Інтером» було ще надто свіже та емоційно надто пов'язане із закінченням сезону, тому тоді я вважав, що це ще не підходящий час для повернення до тренерської роботи.

Але заразливий ентузіазм і рішучість Деніела Леві, який хотів довірити мені це завдання, потрапили в ціль. Тепер, коли з'явилася можливість знову, я вирішив скористатися нею з великою переконаністю».

Нагадаємо, що Антоніо Конте вже працював в Англії, вигравши з «Челсі» чемпіонат і Кубок країни, після чого пішов через розбіжності з керівництвом клубу російського олігарха Романа Абрамовича (за 10 мільйонів євро відступних). Схожа історія розставання була у фахівця в «Ювентусі» та «Інтері», де після чемпіонських сезонів він не міг порозумітися з клубними босами.

За неофіційною інформацією, зарплатня Антоніо Конте у «Тоттенхемі» складатиме 15 мільйонів євро на рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Антоніо Конте влаштував на тренуванні боксерський поєдинок зі своїм підопічним.

Фото ФК «Тоттенхем»

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