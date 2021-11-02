«Динамо» U19 із шедевром Діалло розгромило «Барселону»: відеоогляд матчу

У вівторок, 2 листопада, київське «Динамо» (U19), яке розгромило на старті однолітків з «Бенфіки» (4:0) та «Баварії» (4:0), а також зіграло в гостях внічию з «Барселоною» (0: 0), провело черговий поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА, гарантувавши собі друге місце в групі.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «ДИНАМО» — «БАРСЕЛОНА»

На клубній арені імені Валерія Лобановського підопічні Ігоря Костюка помірялися силами з дворазовим переможцем турніру — каталонською «Барселоною», яка, крім нічиєї з «Динамо», раніше обіграла в турнірі «Баварію» (2:0) і поступилася «Бенфіці» (0:4).

«Динамо» (U19) — «Барселона» (U19) — 4:1

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Царенко (Скрипник, 90+2), Яцик, Волошин (Малиш, 89), Діалло (Ель-Хамліші, 86), Попов (Горбач, 90+2).

Голи: Діалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) — Фуентес (37).

На 40-й хвилині вилучений Акомач («Барселона»).

Динамівці дуже активно розпочали поєдинок, і вже на 2-й хвилині сенегалець Діалло створив гол-шедевр: прийнявши м'яч у штрафному каталонців, вінгер фінтом вклав захисника «Барси» і майстерно закрутив м'яч у дальній кут воріт — 1:0.

Відігралася «Барселона» незадовго до перерви, коли Фуентес із лівого флангу увірвався до штрафного майданчика киян і в ближньому бою майстерно переграв Нещерета — 1:1.

А за кілька хвилин один із лідерів каталонської команди Акомач отримав другу в поєдинку жовту картку і залишив свою команду в меншості.

Втім, «Барселона» навіть удесятьох створила біля воріт «Динамо» два дуже небезпечні моменти (у першому епізоді господарів урятував голкіпер, а у другому — поперечина). І все ж на перерву суперники пішли за рахунку 2:1 на користь підопічних Костюка: після подачі до штрафного майданчика Волошина Попов майстерно пробив головою.

У грі 11 на 10 динамівці змогли забити третій гол, коли після вивіреного навісу Царенка центральний захисник «Динамо» Дячук головою переправив м'яч до сітки — 3:1.

Крапку ж у поєдинку поставив невгамовний Діалло, який точно пробив з меж штрафного майданчика на 84-й хвилині і з 5 м'ячами зміцнив лідерство у суперечці найкращих бомбардирів Юнацької ліги УЄФА.

В іншому поєдинку у групі мюнхенська «Баварія» вдома приймає лісабонську «Бенфіку» (після першого тайму португальці перемагають — 2:0).

Положення команд: 1. «Динамо» — 10 очок (4 матчі); 2. «Бенфіка» — 6 (3); 3. «Барселона» — 4 (4); 4. «Баварія» — 0 (3).

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посіли у квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Динамо»

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