Постануть перед судом: Платіні та Блаттера звинуватили у присвоєнні мільйонів доларів

Генеральна прокуратура Швейцарії після шести років розслідувань звинуватила колишнього голову світового футболу Йозефа Блаттера та експрезидента УЄФА, триразового володаря «Золотого м'яча» Мішеля Платіні у привласненні 2,19 млн доларів, повідомляє dailymail.co.uk.

«Генеральна прокуратура звинувачує Йозефа Блаттера у шахрайстві, незаконному привласненні коштів, а також у підробці документів. Мішель Платіні звинувачується у шахрайстві, а також у співучасті при незаконному привласненні коштів та підробці документів», — йдеться у повідомленні.

Протягом кількох місяців 85-річний швейцарець та 65-річний француз постануть перед правосуддям у федеральному кримінальному суді в Беллінцоні (Швейцарія).

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року через звинувачення в корупції Йозеф Блаттер втратив посаду президента ФІФА. Причиною став переведення босом світового футболу 2 мільйонів швейцарських франків (2,19 млн доларів) із коштів ФІФА на рахунки президента УЄФА Мішеля Платіні у 2011 році. У результаті Блаттера було відсторонено від будь-якої футбольної діяльності на вісім років, а Платіні термін дискваліфікації пізніше скоротили до чотирьох років.

Більше того, у березні цього року заборона Блаттера була продовжена комітетом з етики ФІФА ще на шість років та вісім місяців через різні порушення етичних норм, включаючи преміальні виплати у розмірі 23 мільйонів швейцарських франків. Його також оштрафували на 1 мільйон франків, повідомляє blick.ch.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мішель Платіні відбув чотирирічну дискваліфікацію.

Фото fifa.com

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