«Баварія» та «Ювентус» достроково вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У вівторок, 2 листопада, відбулися поєдинки 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, в якій Україну представляють «Динамо» та «Шахтар».

Ліга чемпіонів. 4-й тур

2 листопада (вівторок)

Група Е

«Динамо» (Україна) — «Барселона» (Іспанія) — 0:1 (Фаті, 70).

«Баварія» (Німеччина) — «Бенфіка» (Португалія) — 5:2 (Левандовські, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 — Морато, 38, Нуньєс, 75). На 45+1-й хвилині Левандовські («Баварія») не реалізував пенальті.

Поляк Роберт Левандовські, який проводив свій 100-й матч у Лізі чемпіонів (форвард став 42-м футболістом в історії, кому підкорився цей рубіж), оформив «черговий» хет-трик, який дозволив мюнхенцям здобути перемогу та достроково оформити вихід до плей-оф. Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі гостей та провів на полі 64 хвилини, але результативними діями не відзначився.

Становище команд: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1.

Група F

«Аталанта» (Італія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:2 (Ілічіч, 12, Сапата, 56 — Роналду, 45+1, 90+1).

Кріштіану Роналду, який забиває у кожному з чотирьох матчів «Манчестер Юнайтед» у групі Ліги чемпіонів, обігнав по голах за «червоних дияволів» нинішнього наставника команди Оле-Гуннара Сульшера — тепер у португальця 127 результативних ударів. Другий же м'яч Крішті дозволив манкуніанцям уникнути поразки та зберегти лідируюче місце в таблиці. Додамо, що українець Руслан Малиновський спостерігав за грою своїх партнерів із лави запасних.

«Вільярреал» (Іспанія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 2:0 (Капу, 36, Груневельд, 89).

Положення команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 7; 2. «Вільярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

Група G

«Вольфсбург» (Німеччина) — «Зальцбург» (Австрія) — 2:1 (Баку, 3, Нмеча, 60 — Вобер, 30).

«Севілья» (Іспанія) — «Лілль» (Франція) — 1:2 (Окампос, 15 — Девід, 43, Іконе, 51).

Положення команд: 1. «Зальцбург» — 7; 2. «Лілль» — 5; 3. «Вольфсбург» — 5; 4. «Севілья» — 3.

Група H

«Мальме» (Швеція) — «Челсі» (Англія) — 0:1 (Зійєш, 56).

«Ювентус» (Італія) — «Зеніт» (Росія) — 4:2 (Дібала, 11, 58, з пенальті, К'єза, 74, Мората, 82 — Бонуччі, 26, у свої ворота, Азмун, 90+2).

Положення команд: 1. «Ювентус» — 12; 2. «Челсі» — 9; 3. «Зеніт» — 3; 4. «Мальме» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар» .

Фото uefa.com

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