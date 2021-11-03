«Динамо» у грі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 2 листопада, київське «Динамо» провело на столичному «Олімпійському» поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів з іспанською «Барселоною», як і двома тижнями раніше на «Камп Ноу», програвши супернику і звівши до мінімуму свої шанси на єврокубкову весну.

Ліга чемпіонів. Група E. 4-й тур

2 листопада (вівторок)

«Динамо» (Київ, Україна) — «Барселона» (Іспанія) — 0:1

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 77), Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський (Леднєв, 81), де Пена (Вербич, 77), Циганков, Гармаш (Вітіньо, 71).

«Барселона»: тер Штеген, Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле (Араухо, 79), Жорді Альба, Бускетс, Ніко Гонсалес, Ф. де Йонг, Габі (Дембеле, 65), Фаті (Бальде, 87), Депай.

Гол: Фаті (70).

У київського «Динамо» у протистояннях з іспанськими клубами взагалі та з «Барселоною», зокрема, останнім часом просто біда. Останнім з піренейців ще 1999-го було обіграно «Реал» — 2:0 (з того часу було 20 матчів без перемог!), а в іграх з каталонцями — п'ять поразок поспіль. Чергова спроба надалася «біло-синім» на «Олімпійському», де б невдача зводила шанси підопічних Мірчі Луческу на єврокубкову весну до мінімуму.

Незважаючи на відсутність травмованих Піке, Педрі та Агуеро, каталонський гранд, за великим рахунком, з'явився на «Олімпійському» у бойовому складі. Та й динамівці не мали лише лівого захисника Миколенка, місце якого Луческу довірив зайняти в «основі» Караваєву, відправивши при цьому на вістря атаки Гармаша.

Дебют поєдинку та кінцівку першого тайму на правах фаворита активніше провела «Барселона», але до перерви підопічні Сержі Бархуана так і не завдали в площину воріт Бущана жодного удару. Хоча «пожеж» у володіннях киян вистачало: могли відзначитися і Депай, і Ніко Гонсалес, і Фаті. Добре, що захисники встигали в останній момент блокувати погрози.

До честі динамівців, і вони не лише відбивалися, гарненько пошумівши у володіннях каталонців у середині першої 45-хвилинки. Але двом ударам Шапаренка з вихідних позицій не вистачило точності, а «постріл» де Пени насилу відбив тер Штеген. Загалом — гідний тайм.

З перших хвилин другої половини суперники намагалися знайти свій шанс в атаці, і на 64-й хвилині співвітчизник Луческу румунський арбітр Хацеган призначив у ворота «Динамо» пенальті за фол на Фаті. Ось тільки після перегляду VAR рефері переконався, що іспанець… сам вдарив по нозі Кендзьору, і 11-метровий на радість трибун був скасований.

На жаль, «вундеркінд» «Барси» Фаті, якому кілька днів тому виповнилося 19 років, все ж свій шанс знайшов, на 70-й хвилині «розстрілявши» Бущана з меж штрафного майданчика — 0:1.

Сил та майстерності, щоб зрівняти рахунок, незважаючи на проведені заміни, динамівцям не вистачило. Хоча напівшанси були. Образлива поразка. «Динамо», як і раніше, не забиває в Лізі чемпіонів і ніяк не може обіграти представників Іспанії в єврокубках ось уже 22 роки.

В іншому матчі в групі Е німецька «Баварія» на «Альянці Арені» у Мюнхені розгромила португальську «Бенфіку» — 5:2 (Левандовські, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 — Морато, 38, Нуньєс, 74; на 45+1-й хвилині Левандовські не реалізував пенальті).

Положення команд: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Барселона» — 6; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар».

Фото uefa.com

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