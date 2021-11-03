У середу, 3 листопада, у Мадриді на легендарному стадіоні «Сантьяго Бернабеу» пройде матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між мадридським «Реалом» та донецьким «Шахтарем» (арбітр — Бенуа Бастьєн із Франції). Нагадаємо, що перша зустріч суперників на «Олімпійському» в Києві завершилася впевненою перемогою гостей — 5:0.

«Гірники» вирушили до Мадриду за два дні до матчу без бразильця Педріньо, який отримав травму в матчі чемпіонату України проти «Ворскли». Мадридці, у свою чергу, гратимуть без бразильця Родріго, який відзначився одним забитим м'ячем на «Олімпійському», та валлійця Гарета Бейла.

Додамо, що «Шахтар» двічі в історії виступів у єврокубках грав у Мадриді із «Реалом». У 2015-му «помаранчево-чорні» були розгромлені (0:4), а в 2020-му здобули сенсаційну перемогу (3:2), забивши три м'ячі ще до перерви.

Дивіться відео голів у поєдинку «Реал» — «Шахтар» у режимі он-лайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

В іншому матчі у групі D на стадіоні «Шериф» у Тирасполі місцевий «Шериф» зіграє з міланським «Інтером».

Становище команд: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар».

Фото ФК «Шахтар»

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