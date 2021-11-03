Футболіст «Динамо» «недруковано» висловився про гомосексуалістів та нарвався на неприємності

Не встигнув охолонути скандал із екс-футболістом донецького «Шахтаря» та збірною України Богданом Бутком, який висміяв людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією, як в аналогічну ситуацію потрапив і форвард «Динамо» Артем Бєсєдін.

Нападник, який відновлюється після жахливої травми, отриманої в поєдинку Євро-2020 проти Швеції, вирішив висловитися про своє ставлення до ЛГБТ-спільноти. «Це ненормально. Людей із нетрадиційною орієнтацією в принципі не має бути. Є хлопчики, є дівчатка — все. Я відновлювався в Іспанії… Реально, люди женуть. У нас усе по-божому в цьому плані, а там їх купа. Ці клуби, прапори, ходять за ручку… Насправді, я не можу на це дивитися. По-перше, у мене є син. Я не хочу, щоб він ріс та дивився на п*******в. Якщо хлопчик із хлопчиком ідуть та тримаються за ручку, то хіба вони не женуть?» — поділився своєю думкою Бєсєдін в інтерв'ю «Віддушивдушу», що виходить у Youtube.

На висловлювання Бєсєдіна відреагували у FARE, яка бореться проти расизму та ксенофобії в європейському футболі. «Ми вважаємо, що подібні висловлювання неприпустимі й повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги — не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі. Ми би рекомендували Бєсєдіну пройти освітній курс про різноманітність — дізнатися більше про людей, які його оточують, в якості освітнього заходу разом із дисциплінарним покаранням», — йдеться в заяві організації.

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