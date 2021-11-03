Усик «отримав» у щелепу на матчі «Динамо» — «Барселона», але прийняв удар із посмішкою

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, до якого «приїхали» іменні чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, відвідав матч групового етапу Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Барселоною».

Незважаючи на поразку киян, уболівальником яких є боксер, Олександр перебував у чудовому настрої. Кримчанин спостерігав за грою в компанії нинішнього мера Києва Віталія Кличка та свого промоутера Олександра Красюка.

Після гри Усик сфотографувався з представниками топ-менеджменту каталонського клубу — президентом Жоаном Лапортою та віце-президентом «блау-гранас» Рафаель Юсте. Причому від останнього «отримав» у щелепу, але відреагував на цей удар із посмішкою.

Нагадаємо, що букмекери вже дали свої прогнози на бій-реванш Усика з Джошуа, і в майбутньому поєдинку фахівці бачать українця явним фаворитом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав головного «охоронця» свого будинку, рівень милоти якого зашкалює.

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