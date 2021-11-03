З трьома «легіонерами»: Ротань оголосив склад української «молодіжки» на матчі відбору Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку команди на матчі кваліфікації ЧЄ-2023 проти Північної Македонії (11 листопада у Скоп'є) та Сербії (16 листопада у Львові). Нагадаємо, що «жовто-сині» на старті кваліфікації перемогли в гостях однолітків із Сербії (1:0) та вдома Вірменію (2:1), потім на виїзді в меншості поступилися французам (0:5) і в домашніх стінах обіграли Фарери (1:0), посідаючи друге місце у групі.

До списку увійшли 23 футболісти з 12 клубів, у тому числі трьох зарубіжних, ще 12 гравців потрапили до резерву й будь-якої миті можуть бути довикликані під прапори збірної.

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирило Фесюн («Колос»), Анатолій Трубін («Шахтар»);

Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі — «Динамо»), Арсеній Батагов («Дніпро-1»), Олександр Драмбаєв («Маріуполь»), Олексій Сич («Рух»), Максим Таловєров («Динамо» Чеське-Будейовіце, Чехія), Дмитро Капінус («Шахтар»);

Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар»), Олександр Назаренко («Дніпро-1»), Володимир Бражко («Динамо»), Олег Очеретько («Маріуполь»), Дмитро Криськів («Металіст 1925»), Микола Михайленко («Чорноморець»), Данило Алефіренко («Зоря»), Іван Желізко («Валмієра», Латвія).

Нападники: Богдан В'юнник («Маріуполь»), Микола Кухаревич («Льовен», Бельгія).

До резервного списку «молодіжки» включені: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко (усі — «Чорноморець»), Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний (обидва — «Зоря»), Роман Дідик («Рух»), Данило Кравчук («Ворскла»), Богдан Порох («Металіст»), Олег Горін, Ельдар Кулієв (обидва — «Мінай»).

Становище команд у групі Н: 1. Франція — 10 очок (4 матчі); 2. Україна — 9 (4); 3. Північна Македонія — 5 (4); 4. Фарери — 5 (5); 5. Сербія — 4 (4); 6. Вірменія — 3 (5).

Нагадаємо, що на чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп та найкраща з команд, які посіли другі місця. Інші вісім збірних, які стали другими у своїх групах, проведуть у вересні 2022-го плей-оф, щоб визначити ще чотирьох учасників фінальної частини першості Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський викликаний до збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2022.

Фото uaf.ua

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