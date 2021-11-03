«Шахтар» U19 мінімально програв у гостях «Реалу» в Юнацькій лізі УЄФА: відеоогляд матчу

У середу, 3 листопада, донецький «Шахтар» (U19), який розгромив на старті однолітків із «Шерифа» (5:0), мінімально поступився «Інтеру» (0:1) та здобув вольову перемогу над «Реалом» (3:2), провів черговий поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «РЕАЛ» — «ШАХТАР»

На стадіоні імені Альфредо Ді Стефано в передмісті Мадрида підопічні Оскара Ратулутри помірялися силами з мадридським «Реалом», який, окрім поразки від «Шахтаря», раніше зіграв унічию з «Інтером» (1:1) та розгромив «Шериф» (4:1).

«Реал» (U19) — «Шахтар» (U19) — 1:0

«Шахтар»: Пузанков, Булеза, Фаріна, Козик, Капінус, Гулько, Бако (Пушкарьов, 63), Сігєєв (Гаврилюк, 67), Лосенко (Распутько, 63), Глущенко (Плющ, 67), Гончарук (Погорілий, 74).

Гол: Аранда (58).

На відміну від київського матчу двотижневої давнини, коли в першому таймі було забито одразу п'ять м'ячів, цього разу перші 45 хвилин поєдинку вийшли «сухими», хоча моменти забити були як в однієї команди, так і в іншої.

А ось після перерви зберегти свої ворота в недоторканності «гірникам» не вдалося. На 58-й хвилині Аранда, обігравши захисника «Шахтаря» на лівому фланзі, пробив по воротах, і голкіпер пропустив м'яча під собою — 1:0. Відігратися підопічні Оскара Ратулутри до кінця матчу так і не спромоглися, зазнавши другої поразки у груповому турнірі та опустившись на третє місце в турнірній таблиці.

В іншому поєдинку у групі міланський «Інтер» на виїзді обіграв молдавський «Шериф» — 4:2 (Аб'юзо, 36, Фаббіан, 40, Пескетола, 62, 81 — Форов, 8, 76; на 17-й хвилині Касадеї («Інтер») не реалізував пенальті).

Положення команд: 1. «Інтер» — 10 очок; 2. «Реал» — 7; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Шериф» — 0.

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посіли у квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Реал» — «Шахтар».

Фото ФК «Шахтар»

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