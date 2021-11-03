Він повертається додому: стали відомі подробиці контракту Хаві з «Барселоною»

Каталонська «Барселона», яка обіграла у гостьовому матчі київське «Динамо» (1:0) й тим самим значно покращила свої позиції в груповому турнірі Ліги чемпіонів, домовилася з 41-річним Хаві Ернандесом, який має замінити звільненого Рональда Кумана на посаді головного тренера.

За інформацією авторитетного видання Mundo Deportivo, фахівець погодився на зниження зарплати заради повернення до «Барселони». При цьому в угоді будуть прописані численні бонуси за успішні виступи команди. Угода буде розрахована на три роки з опцією продовження.

При цьому якщо із самим Хаві вдалося залагодити всі деталі, то з катарським «Аль-Саддом», де працює фахівець, не все так просто. Шейхи готові розпочати переговори з «Барселоною» лише в тому випадку, якщо їх вестиме особисто Жоан Лапорта — а президент каталонців відмовився їхати до Дохи заради цього.

Зазначимо, що Хаві є вихованцем «Барселони», присвятивши 17 років ігрової кар'єри, з 1998-го по 2015-й, рідному клубу. За цей час він вісім разів став чемпіоном Іспанії, чотири рази став тріумфатором Ліги чемпіонів, по два рази завоював Суперкубок УЄФА та став переможцем клубного чемпіонату світу. А у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу у 2010-му та двічі чемпіоном Європи у 2008-му та 2012-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зіркового форварда «Барселони» Серхіо Агуеро діагностували серцеву аритмію.

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