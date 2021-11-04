«ПСЖ» без Мессі впустив перемогу в Німеччині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 3 листопада, завершилася ігрова програма 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, в якій Україну представляють «Динамо» та «Шахтар». За підсумками ігор, що завершилися, до «Баварії» та «Ювентуса», які забезпечили собі місце у весняному плей-оф напередодні, приєднався також «Ліверпуль».

Ліга чемпіонів. 4-й тур

3 листопада (середа)

Група D

«Реал» (Іспанія) — «Шахтар» (Україна) — 2:1 (Бензема, 14, 61 — Фернандо, 39).

«Шериф» (Молдова) — «Інтер» (Італія) — 1:3 (Траоре, 90+2 — Брозович, 54, Шкріньяр, 66, Алексіс, 82).

Становище команд: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Інтер» — 7; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1.

Група А

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Брюгге» (Бельгія) — 4:1 (Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Габріел Жезус, 90+2 — Стоунз, 17, у свої ворота).

І в другому матчі команд глядачі не побачили «українського» протистояння на полі. Едуард Соболь вийшов у стартовому складі, але не допоміг «Брюгге» зачепитися за очки в поєдинку з «Манчестер Сіті» та був замінений на 72-й хвилині. Наприкінці зустрічі на заміну вийшов Олександр Зінченко, і своїми діями допоміг команді Хосепа Гвардіоли довести поєдинок до заслуженої перемоги.

«Лейпциг» (Німеччина) — «Парі Сен-Жермен» (Франція) — 2:2 (Нкунку, 8, Собослаї, 90+2, з пенальті — Вейналдум, 21, 39). На 12-й хвилині Андре Сілва («Лейпциг») не реалізував пенальті.

Аргентинець Ліонель Мессі пропустив гру в Німеччині, вирушивши до мадридської клініки до колишнього голови медичного штабу «Атлетико» Вісенте Консехеро з приводу дискомфорту в лівому підколінному сухожиллі та болі в коліні після забиття. Утім, це не завадить Лео зіграти за національну збірну в найближчих матчах у листопаді. А ось парижани без шестиразового володаря «Золотого м'яча» впустили перемогу в Лейпцигу, пропустивши з пенальті вже в компенсований час.

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 9; 2. «ПСЖ» — 9; 3. «Брюгге» — 4; 4. «Лейпциг» — 1.

Група В

«Мілан» (Італія) — «Порту» (Португалія) — 1:1 (Мбемба, 61, у свої ворота — Діас, 6).

«Ліверпуль» (Англія) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:0 (Діогу Жота, 13, Мане, 21). На 36-й хвилині вилучений Феліпе («Атлетико»).

«Атлетико» вперше в історії виступів у Лізі чемпіонів пропустив два м'ячі в перших таймах у двох поспіль матчах турніру. А сенегалець Садіо Мане, забивши 21-й м'яч у чемпіонській Лізі, зрівнявся за цим показником із легендою «червоних» Стівеном Джеррардом.

Становище команд: 1. «Ліверпуль» — 12; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Мілан» — 1.

Група С

«Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «Аякс» (Нідерланди) — 1:3 (Ройс, 37, з пенальті — Тадіч, 72, Алле, 84, Классен, 90+3). На 29-й хвилині вилучений Хуммельс («Борусія» Д.).

Суперечливе вилучення захисника дортмундців Хуммельса не завадило «Борусії» відкрити рахунок, навіть граючи в меншості. Але після перерви гості забили тричі й фактично забезпечили собі євровесну.

«Спортинг» (Португалія) — «Бешикташ» (Туреччина) — 4:0 (Педро Гонсалвеш, 31, 38, Пауліньо, 41, Сарабія, 56).

Становище команд: 1. «Аякс» — 12; 2. «Боруссія» Д. — 6; 3. «Спортинг» — 6; 4. «Бешикташ» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі подробиці контракту Хаві з «Барселоною».

Фото uefa.com

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