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Спорт

Подвійна підлянка: бійці ММА одночасно завдали заборонених ударів та довго корчилися від болю

8:21 4 листопада 2021
Більяріно&nbsp;— Каваї

Кумедний епізод стався в поєдинку зі змішаних єдиноборств, який відбувся в Лас-Вегасі в рамках турніру Dana White's Contender Series між бразильцем Джонасом Більяріньо та американцем Канааном Каваї.

У другому раунді бійці зійшлися в клінчі біля сітки октагону, і в спробі вивільнитися поцілили один одному коліном нижче поясу. Вийшло смішно — здивувався навіть глава UFC Дейна Уайт, а в мережі цей випадок охрестили «найрідкіснішим нокдауном в історії».

Оговтавшись після болючих ударів, бійці продовжили поєдинок, який завершився наприкінці третього раунду після вбивчого удару Більяріньо з ноги в голову суперника.

Ця перемога стала для бразильця дев'ятою в кар'єрі в ММА (за однієї поразки та однієї нічиї), у його суперника — друга поразка за шести перемог.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний силач Маріуш Пудзяновські в поєдинку ММА вирубив 150-кілограмового суперника.

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