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Спорт

Дворазова олімпійська чемпіонка зізналася, що зробила аборт задля участі в Іграх

11:11 4 листопада 2021
Лідія Іванова

Уславлена радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Лідія Іванова (у дівоцтві — Калініна) зізналася, що перервала вагітність заради того, щоб опинитися на Олімпійських іграх.

«У 1959 році я вийшла заміж (чоловік — легендарний футболіст московського «Торпедо» та збірної СРСР, олімпійський чемпіон Мельбурна-1956 та чемпіон Європи-1960 Валентин Іванов. — Авт.) і завагітніла, звичайно. А як шкода, залишається зовсім небагато часу до Олімпіади, а я молода, юна, мені хочеться опинитися на Іграх.

Звичайно, ми пішли на те, щоби ліквідувати вагітність. Ніхто не змушував, не тиснув. Я навіть у секреті це тримала. Про це знали лише я з чоловіком та тренер. Розумію, що ще хтось знав, але не тиснули на мене. Можливо, якоюсь поведінкою, зауваженням я зрозуміла, що це непотрібне явище, щоб я залишилася зараз поза командою. У результаті ми з чоловіком вирішили ліквідувати вагітність, зробивши цю дурість…

Я маю сказати, що в мене напевно вже тоді було якесь планування в голові. Розуміла, що після Олімпіади я народжу дитину. Я була впевнена у своєму чоловіку, здоров'ї. Я була у хороших спеціалістів, не гнівила себе, не пам'ятаю цього. Так склалося, нехай Бог засуджує мене як завгодно, але це, на жаль, правда", — розповіла Іванова у програмі «Доля людини».

Додамо, що подібні «жертви» дали свої плоди — Лідія, яка вже була чемпіонкою Мельбурна-1956, виборола «золото» й Риму-1960 у командних вправах. При цьому Іванова таки стала матір'ю, але згодом. У 1961-му спортсменка народила сина Валентина, який згодом став відомим футбольним арбітром, а 1964-го — доньку Ольгу, солістку балету Великого театру.

Раніше «ФАКТИ», що олімпійська чемпіонка, занесена до Книги рекордів Гіннеса, продовжує виступати в 46 років.

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