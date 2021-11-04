У п'ятницю, 5 листопада, матчем в Олександрії стартує програма 14 туру чемпіонату України з футболу. Місцевий однойменний клуб, який не знає радості перемог уже протягом чотирьох ігор, прийме на своєму полі харківський «Металіст 1925», який минулого туру зазнав принизливої домашньої поразки від «Зорі».

Продовжиться тур у суботу, 6 листопада. Київське «Динамо», яке з мінімальним рахунком поступилося вдома «Барселоні» в Лізі чемпіонів, прийме на НСК «Олімпійський» полтавську «Ворсклу». «Біло-сині» не програють полтавцям уже протягом 12 поєдинків, у тому числі перемігши в серії пенальті у фіналі Кубка України-2020.

Підопічні Мірчі Луческу і цього разу фаворити у букмекерів. Наприклад, контора «Фаворит» ставки на перемогу «біло-синіх» приймає з коефіцієнтом 1,37, а перемогу полтавців оцінює у 8,50 (на нічию можна поставити за 4,95).

Також цього дня зіграють між собою команди із нижньої частини таблиці. Закарпатський «Минай» прийме на своєму полі «Маріуполь», який задля цього поєдинку подолає майже 1500 км (!) в один бік, а «Чорноморець» зійдеться в Одесі з львівським «Рухом».

А завершиться програма ігор 14 туру в неділю, 7 листопада. «Колос» на своєму полі прийме донецький «Шахтар», який дав бій «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», але все одно програв у Лізі чемпіонів, «Зоря» після матчу Ліги конференцій зіграє у Запоріжжі з амбітним «Вересом», «Дніпро-1» спробує обіграти у Кропивницькому «Інгулець», і, нарешті, «Десна» намагатиметься перервати п'ятиматчеву серію без перемог у гостьовому поєдинку зі «Львовом».

Чемпіонат України. 14-й тур

5 листопада (п'ятниця)

«Олександрія» — «Металіст 1925» 19:30 «Футбол 1»

6 листопада (субота)

«Минай» — «Маріуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Ворскла» 17:00 «2+2»

«Чорноморець» — «Рух» 19:30 «Футбол 2»

7 листопада (неділя)

«Інгулець» — «Дніпро-1» 14:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Шахтар» 17:00 «Футбол 1»

«Зоря» — «Верес» 17:00 «УНІАН»

«Львів» — «Десна» 19:30 «Футбол 1»

Становище команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Зоря» — 26 (13);

3. «Ворскла» — 25 (13);

5. «Дніпро-1» — 25 (13);

6. «Олександрія» — 20 (13);

7. «Верес» — 19 (13);

8. «Металіст 1925» — 19 (13);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (12);

11. «Колос» — 11 (12);

12. «Львів» — 10 (13);

13. «Інгулець» — 9 (12);

14. «Минай» — 8 (12);

15. «Чорноморець» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»); 5 — Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на матчі з Північною Македонією та Сербією.

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