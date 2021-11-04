Голи іранських бомбардирів дозволили «Зорі» вирвати перемогу в Лізі конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 4 листопада, луганська «Зоря» провела матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій, в якому в Запоріжжі на «Славутич-Арені» приймала болгарський ЦСКА.

Ліга конференцій. 4-й тур

«Зоря» (Луганськ, Україна) — ЦСКА (Софія, Болгарія) — 2:0

«Зоря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин (Жуніньо, 71), Цвек, Хомченовський, Булеца (Алефіренко, 90+1), Сайядманеш, Луньов (Кристіан, 78), Шахаб.

Голи: Шахаб (87), Сайядманеш (90+5).

Зігравши два тижні тому в Софії максимально обережно, луганці здобули мінімальну перемогу (1:0). Не зрадили своїй тактиці підопічні Віктора Скрипника й у домашньому поєдинку.

У першому таймі з небезпечних моментів можна згадати хіба що удар Фаворова зльоту після подачі Аллахьяра, на який зреагував воротар, а так нулі на табло були цілком закономірними.

Не дуже змінилася ситуація й після перерви, тільки моменти вже почали виникати біля воріт господарів. Зокрема, після грубої помилки Хомченовського, котрий проводив 30-й матч у єврокубках (один із найдосвідченіших у «Зорі», більше лише у Гладкого — 49 та Вернидуба — 46), перед власним штрафним майданчиком футболісти ЦСКА відправили м'яча у ворота, але, благо, зробили це з офсайду, а ще в одному епізоді Йомову не вистачило зовсім трохи, щоб поцілити в дев'ятку воріт.

Ось так, із мінімумом небезпеки біля обох воріт, поєдинок наближався до нульової нічиї. Але свою думку з цього приводу мав іранський нападник Шахаб (на фото в заголовку), який на 87-й хвилині взяв ініціативу на себе, змістився з правого флангу й точно пробив у ближній кут — 1:0. А фактично перед фінальним свистком результат закріпив ще один іранець Сайядманеш, вибігши разом із Шахабом у контратаку та замкнувши передачу партнера-співвітчизника — 2:0.

1:0 Шахаб (87-а хв.)

2:0 Сайядманеш (90+5-а хв.)

У підсумку важка перемога «Зорі», завдяки якій вдалося продовжити свою безпрограшну серію в поєдинках із болгарськими клубами, що налічує вже чотири поєдинки (3 перемоги та 1 нічия). До того ж після двох звитяг над ЦСКА луганці зберігають непогані шанси на продовження виступів у Лізі конференцій і у весняній стадії турніру.

Положення команд у групі C: 1. «Буде-Глімт» — 7 очок (3 матчі); 2. «Рома» — 6 (3); 3. «Зоря» — 6 (4); 4. ЦСКА — 1 (4).

У наступному турі, матчі якого відбудуться 25 листопада, «Зоря» зіграє в Римі з «Ромою», а ЦСКА вирушить у гості до «Буде-Глімту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Реалу», дозволивши мадридцям встановити неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів.

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