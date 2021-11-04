24-річний боксер помер після жорстокого побиття у рингу: відео вбивчого нокауту

Боксер із Зімбабве Таурай Зімунья помер після поєдинку із співвітчизником Тінайє Маджоні, повідомляє Бі-бі-сі.

24-річного Зімунью нокаутували в третьому раунді шестираундового бою, після чого він так і не прийшов до памʼяті. Незважаючи на своєчасно надану медичну допомогу, боксер за два дні помер у лікарні.

За попередньою інформацією, через пропущені удари у Зімуньї стався крововилив у мозок. Багато хто вважає, що цієї трагедії можна було уникнути. Зокрема, шанувальники боксу по всьому світу були шоковані реакцією судді, який не зупинив бій, хоча бачив, що після кількох важких ударів Зімунья серйозно вражений.

У спортивній історії Зімбабве це перший випадок, коли боксер загинув через травми, які отримав у поєдинку. Влада проводить розслідування.

Повідомляється, що батько Зімуньї, Самсон, був боксером-аматором і сподівався, що його син стане чемпіоном на профірингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний боксер з Йорданії помер після поєдинку на чемпіонаті світу.

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