Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазова чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики Ганна Безсонова, яка стала торік мамою, показала свого сина Брайана.

«Нам сьогодні 1 рік. Якось дуже швидко летить час. Мій хлопчик, моя сила», — підписала знімки в Instagram Безсонова.

На пост Ганни відреагували багато українських знаменитостей. «Вітаємо козака!» – написав хрещений батько хлопчика Влад Яма. «Дуже дорослі. Вітаю!» - залишила коментар Лілія Подкопаєва. «Красунчик! Вітання», - приєдналася до поздоровлень Наталія Добринська. «Красавчик», - зазначила, додавши смайлик-серце, Олена Вітриченко.

«З днем народження, синку», - у свою чергу, розмістив пост чоловік спортсменки, фітнес-тренер Дмитро Момот, який додав серію знімків.

Нагадаємо, що Дмитро зробтв Ганні пропозицію руки та серця (вони навчалися у Києві в інституті фізкультури в одній групі) у 2017 році під час поєдинку НБА у Майамі. Ось уже декілька років сім'я живе у США.

Як відомо, Ганна Безсонова виросла у спортивній родині. Батько спортсменки — легендарний футболіст київського «Динамо» Володимир Безсонов, а мати — чемпіонка світу у групових вправах з художньої гімнастики Вікторія Безсонова, яка стала першим тренером доньки.

За свою професіональну кар'єру в художній гімнастиці з 1999 по 2009 рік Ганна Безсонова здобула чотири «золота» на чемпіонатах світу, тричі стала чемпіонкою Європи та двічі бронзовим призером на Олімпійських іграх в Афінах-2004 та Пекіні-2008.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу Габріела Коукалова показала новонароджену доньку.

Фото Instagram

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