Не Роналду і не Мессі: названо найбільш високооплачуваного спортсмена в історії

Професійний спорт дає колосальні прибутки. Авторитетне видання Sportico вирішило підрахувати, хто ж зі спортсменів є найбільш високооплачуваним в історії. За основу укладачі рейтингу взяли дані інсайдерів, власні дослідження та інших ЗМІ, включаючи журнал Forbes.

До топ-25 потрапили представники восьми видів спорту — по п'ять баскетболістів та гольфістів, по чотири футболісти та боксери, три гонщики, два бейсболісти та по одному тенісисту та гравцю в американський футбол. На першому рядку розташувався Його Повітряність Майкл Джордан, раритетні кросівки якого придбали за 1,5 млн доларів, — капітал легендарного баскетболіста оцінили у 2,62 млрд доларів. Другий та третій рядок віддали гольфістам Тайгеру Вудсу (2,1 млрд) та Арнольду Палмеру (1,5 млрд). Улюбленцю мільйонів португальському футболісту Кріштіану Роналду, який чекає на поповнення в сімействі, дісталося лише п'яте місце (1,24 млрд), а його одвічному опоненту аргентинцю Ліонелю Мессі — і зовсім восьме (1,14 млрд).

Загалом сукупний дохід топ-25 склав 25,5 млрд доларів. При цьому заробіток кожного спортсмена формують зарплата, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.

Топ-25 спортсменів-багатіїв

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 2,62 млрд доларів

2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) — 1,5 млрд.

4. Джек Ніклаус (гольф) — 1,38 млрд.

5. Криштіану Роналду (футбол) — 1,24 млрд

6. Флойд Мейвезер-молодший (бокс) — 1,2 млрд.

7. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,17 млрд

8. Ліонель Мессі (футбол) — 1,14 млрд.

9. Міхаель Шумахер (автоперегони) — 1,13 млрд

10. Роджер Федерер (теніс) — 1,12 млрд

11. Філ Мікельсон (гольф) — 1,08 млрд

12. Девід Бекхем (футбол) — 1,05 млрд

13. Кобі Брайянт (баскетбол) — 930 млн

14. Шакіл О'Ніл (баскетбол) — 870 млн

15. Грег Норман (гольф) — 815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) — 775 млн

17. Алекс Родрігес (бейсбол) — 650 млн

18. Менні Пакьяо (бокс) — 630 млн

19. Кевін Дюрант (баскетбол) — 625 млн

20. Льюїс Хемілтон (автоперегони) — 620 млн

21. Неймар (футбол) — 615 млн

22. Джефф Гордон (автоперегони) — 595 млн

23. Оскар Де Ла Хойя (бокс) — 580 млн

24. Пейтон Меннінг (американський футбол) — 570 млн

25. Дерек Джитер (бейсбол) — 555 млн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду обійшов Мессі і став найоплачуванішим футболістом світу .

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