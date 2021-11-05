У ніч на неділю, 7 листопада, на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться боксерське шоу Premier Boxing Champions, у головному поєдинку якого чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та журналу The Ring 31-річний мексиканець Сауль Альварес (56 перемог, 38 з них — нокаутом, 2 нічиї, 1 поразка), який здолав непереможного британця Каллума Сміта, і володар поясу IBF 29-річний американець Калеб Плант (21 перемога, 12 з них — нокаутом) визначать першого в історії чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Нагадаємо, що інтерес до бою був підігрітий на одній із пресконференцій. Під час дуелі поглядів Альварес після словесної суперечки відштовхнув суперника а потім ухилився від ляпаса американця, щоб нанести свій ляпас у відповідь. Плант був у окулярах, і після пропущеного «удару» у нього під оком утворилося розсічення.

Повідомляється, що Канело (прізвисько Сауля Альвареса) заробить за бій рекордний гарантований гонорар у кар'єрі — 40 млн доларів, а заробіток американця, у якого в січні 2015-го померла однорічна дочка Алія, а через два місяці поліцейський застрелив його матір, перевищить 10 млн доларів.

Калеб Плант на могилі доньки

Букмекери в майбутньому поєдинку практично не сумніваються в успіху найкращого боксера світу незалежно від вагових категорій Альвареса, автопарк якого «тягне» на 11 млн доларів. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Канело приймає з коефіцієнтом 1,10, на нічию — 23,00, на виграш Планта — 9,00.

У прямій трансляції бій Канело — Плант покаже не раніше 5:00 відеосервіс MEGOGO (початок андеркарду — о 3:00). Перегляд поєдинку буде доступний за підписками «Максимальна» та «Спорт». Також глядачі зможуть переглянути бій у запису. Крім того, прямий ефір із Лас-Вегаса заплановано на телеканалах «Матч!» та Матч! Боєць" (Росія).

Бокс. Бій за титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг). Лас-Вегас

7 листопада (неділя)

Сауль Альварес — Калеб Плант 5:00 MEGOGO, «Матч!», «Матч! Боєць»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий боксер світу Сауль Альварес після переможного бою відгуляв весілля.

Фото Twitter SHOWTIME Boxing

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