У тренера «Црвени Звезди» тріщина черепа: фанати влаштували свавілля після матчу Ліги Європи

Матч Ліги Європи, що відбувся напередодні на стадіоні «Райко Мітіч» у Белграді, між місцевою «Црвеною Звездою», за яку, до речі, грає ексфутболіст київського «Динамо» Александар Драгович, і датським «Мідтьюлландом» (0:1) завершився гучним скандалом, повідомляє kurir.rs.

Після фінального свистка фанати сербського клубу, роздратовані не лише поразкою улюбленої команди, але й тим фактом, що угорський рефері Тамаш Богнар вилучив з поля двох гравців «Црвени Звезди» (Мілоша Дегенека — на 12-й хвилині та Марко Гобельїча — на 90+4-й), влаштували на арені заворушення.

Зокрема, вболівальники почали скандувати «УЄФА — мафія!» і закидали чашу арени різними предметами. В підсумку дісталося одному з помічників судді. Але найбільше постраждав помічник головного тренера… «Црвени Звезди» італієць Федеріко Панончіні, якого після влучання в голову невідомого предмета капітан команди голкіпер Мілан Бор'ян встиг затягнути до тунелю (на фото в заголовку), а потім постраждалого терміново доправили «швидкою» до лікарні.

У центрі невідкладної допомоги італійському фахівецеві діагностували тріщину черепа, наклавши на рану декілька швів. До речі, головний тренер белградців Деян Станкович замість післяматчевої пресконференції вирушив до лікарні, щоб підтримати свого асистента.

Постраждалий тренер "Црвени Звезди" Федеріко Панончіні

Тепер «Црвену Зірку», яка вже не раз страждала через потворну поведінку вболівальників, напевно чекає суворе покарання від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний матч другої української ліги було перервано через бійку фанатів.

Фото telegraf. rs

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