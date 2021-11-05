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Спорт

Легендарний Хаві повернувся до «Барселони»: названо суму викупу

14:05 5 листопада 2021
Хаві

Легендарний чемпіон світу та Європи Хаві залишив посаду головного тренера катарського клубу «Аль-Садд» і протягом декількох годин очолить «Барселону», яка обіграла цього тижня в Києві «Динамо» (1:0).

«Адміністрація „Аль-Садда“ погодилася на перехід Хаві до „Барселони“ після оплати пункту викупу, передбаченого в контракті. Ми домовилися про співпрацю із „Барселоною“ у майбутньому. Хаві є важливою частиною історії „Аль-Садда“, і ми бажаємо йому успіху», — йдеться у повідомленні катарського клубу.

За неофіційною інформацією, босам каталонського гранда після переговорів вдалося викупити у катарців контракт 41-річного фахівця за 5 млн євро.

Нагадаємо, що за 17 років виступів у футболці «Барселони» Хаві виграв із командою 25 (!) трофеїв. А ще 10 титулів знаменитий півзахисник здобув із «Аль-Саддом» за шість років, проведених у Катарі в статусі гравця і тренера. За кількістю матчів, зіграних у складі каталонського гранда (767), Хаві поступається лише Ліонелю Мессі (778).

23 травня 2015 року. Стадіон "Камп Ноу". Хаві разом із дружиною Нурією прощається з «Барселоною»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» звільнила Рональда Кумана і призначила виконувачем обов'язків головного тренера Сержі Бархуана.

Фото ФК «Барселона»

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