Наклав на себе руки, як і знаменитий батько: відомий хокеїст знайдений мертвим

Триразовий чемпіон Словаччини у складах «Слована» та «Кошице», 36-річний гендиректор словацького хокейного клубу «Братислава Кепіталз» Душан Пашек-молодший знайдений мертвим, повідомляє прес-служба команди.

За інформацією словацького порталу Sportnet, Пашек-молодший, який свого часу грав за збірну Словаччини, наклав на себе руки. Про його зникнення стало відомо у четвер, 4 листопада, а за добу тіло Душана знайшли в одному з районів Братислави.

«Це величезна втрата для словацького спорту та для всіх, хто знав Душана. Попереду він мав усе життя і великі плани допомогти словацькому хокею, він був моїм найкращим другом, і його смерть глибоко мене вразила. Я хочу висловити щирі співчуття його найближчим родичам», — сказав президент «Братислави» Іво Журкович.

Душан Пашек-молодший грав на позиції форварда і у 2016 році завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Він — син знаменитого хокеїста, віцечемпіона Олімпіади-1984 та чемпіона світу-1985 у складі збірної Чехословаччини Душана Пашека, який у 1998 році у віці 37 років застрелився у своєму офісі.

За іронією долі, трагедія з Пашеком-молодшим сталася через два дні після звістки про смерть гравця цього ж клубу Бориса Садецьки. 3 листопада 24-річний хокеїст «Братислави» помер від серцевої недостатності у лікарні, пробувши в реанімації декілька діб після втрати свідомості на льоду у поєдинку проти «Дорнбірна».

Сьогоднішній матч чемпіонату Словаччини між «Братиславою» та «Зволеном» розпочнеться з хвилини мовчання на згадку про Пашека-молодшого та Садецьки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий чемпіон світу у складі збірної Росії Роман Гейзель застрелився.

Фото ХК «Братислава Кепіталз»

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