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Спорт

Відіграв увесь матч: 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України

19:37 5 листопада 2021
Петро Федоренко

Нічим, здавалося, не примітний футбольний матч першості Києво-Святошинського району між командами «Факел» (Гостомель) — СК «Хотів» увійшов до історії. А все через участь у ньому… 70-річного Петра Федоренка, який відіграв усю зустріч і став найстарішим футболістом України.

Новину про рекордсмена повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Петро Федоренко

Про Петра Федоренка відомо, що він народився 8 липня 1951 року у селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області. Більше півстоліття він грав на позиції лівого захисника за футбольну команду рідного села, дебютувавши у СК «Хотів» ще 1965 року. З кінця 1980-х Федоренко очолював рідну команду як граючий тренер і організатор.

7 листопада перед фіналом Кубка Києво-Святошинського району Петра Федоренка офіційно оголосять рекордсменом України у категорії «Людські досягнення».

До речі, у Книзі рекордів Гіннеса подібне досягнення належить єгиптянину Еззелдіну Бахадеру, який вийшов на поле у віці 74 років і 11 місяців, перевершивши рекорд ізраїльтянина Ісаака Хайіка, який зіграв у 73 роки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФК «Реал Фарма» Микола Лиховидов став найвіковішим професіональним футболістом, який зіграв у чемпіонаті України.

Фото ksrff.com.ua

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