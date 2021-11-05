«Олександрія» вдруге за 10 днів перемогла «Металіст 1925»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 5 листопада, поєдинком на стадіоні «Ніка» в Олександрії стартував 14-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 14-й тур

5 листопада (п'ятниця)

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Кірюханцев, 33, Дубра, 73).

Десять днів тому команда Юрія Гури напіврезервним складом втерла носа підопічним Валерія Кривенцова, розгромивши «Металіст 1925» у Харкові в поєдинку Кубка України — 5:2 (після цього харків'яни ще встигли «згоріти» в УПЛ «Зорі» — 1:6). Тож у протистояння суперників на стадіоні «Ніка» був особливий підтекст.

Господарі поля не стали чекати, поки харків'яни почнуть мстити за кубкове фіаско, і на 33-й хвилині Кірюханцев після класної передачі ексдинамівця Рибалки вивів «Олександрію» вперед — 1:0.

Другого взяття воріт гостей олександрійським уболівальникам довелося чекати до 73-ї хвилини, коли захисник збірної Латвії Дубра після подачі кутового головою вбив м'яч у сітку — 2:0.

Вдруге поспіль здолавши «Металіст 1925», «Олександрія» змогла перервати свою чотириматчеву серію без перемог в УПЛ (три нічиї та перемога) і закріпилася на 6-му місці в турнірній таблиці. Що ж до «Металіста 1925», то три поразки із загальним рахунком 3:13 (у чемпіонаті та Кубку) повинні насторожити тренерський штаб команди.

Положення команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Ворскла» — 25 (13);

5. «Дніпро-1» — 25 (13);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Верес» — 19 (13);

8. «Металіст 1925» — 19 (14);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (12);

11. «Колос» — 11 (12);

12. «Львів» — 10 (13);

13. «Інгулець» — 9 (12);

14. «Минай» — 8 (12);

15. «Чорноморець» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»); 5 — Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

У 14-му турі прем'єр-ліги зіграють також: «Минай» — «Маріуполь», «Динамо» — «Ворскла», «Чорноморець» — «Рух» (6 листопада), «Інгулець» — «Дніпро-1», «Колос» — «Шахтар», «Зоря» — «Верес», «Львів» — «Десна» (7 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції поєдинки 14-го туру чемпіонату України з футболу .

Фото ПФК «Олександрія»

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